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Происшествия11 февраля 2022 16:28

Житель Тольятти незаконно хранил дома боеприпасы

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина попадет в колонию

Мужчина попадет в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мужчина хранил дома пригодные для выстрелов боеприпасы. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Прокуратура Автозаводского района проводила проверку гражданского оружия местных жителей. В квартире мужчины обнаружили боеприпасы: 16 патронов для пистолета Макарова, 9 патронов для автоматов и пулеметов Калашникова, а также 10 патронов для ПСМ. Все припасы пригодны для совершения выстрелов, сообщает областная прокуратура.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Мужчине грозит срок лишения свободы до пяти лет. Расследование взято под контроль.