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Общество12 февраля 2022 8:24

В Самаре заливает водой бункер Сталина на ул. Фрунзе

Из-за протечки в музее разрушаются интерьеры
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вода периодически заливает стены объекта культурного наследия

Вода периодически заливает стены объекта культурного наследия

Фото: Архив "КП"

В бункере Сталина, который находится на улице Фрунзе в Самаре, произошла коммунальная неприятность. Объект культурного наследия начало заливать водой. О проблеме сообщили экскурсоводы учреждения, когда туда пришли депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн и глава Почты России Максим Акимов.

— Стены здания периодически заливает водой. Из-за этого разрушаются интерьеры. Возможно, это происходит из-за неполадок системы водоснабжения, — рассказали сотрудники музея.

Депутат передал информацию главе Ленинского района Елене Бондаренко. Ее попросили разобраться в случившемся, выяснить причины протечки и помочь в решении проблемы.

Напомним, бункер Сталина построили в Куйбышеве в 1942 году. Туда планировали в случае необходимости эвакуировать правительство СССР. Его рассекретили в 1990 году. Теперь там находится музей гражданской обороны.