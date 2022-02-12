На Самарскую область надвигается весна

Метеорологическая весна может опередить календарную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Поволжья ждет «репетиция весны». День всех влюбленных, 14 февраля 2022 года, обещает выдаться по-мартовски теплым и солнечным. Таковы данные центра Фобос.

— Погода в ближайшие дни ожидается переменчивой. Солнечные лучи, несмотря на огромные сугробы, напомнят о скором приближении весны. В Поволжье местами пройдет небольшой снег, который будет носить символический характер, — рассказали синоптики.

По информации Приволжского УГМС, выходные, 12 и 13 февраля, будут морозными, но солнечными. Днем в понедельник, 14 февраля, в Самарской области будет облачно с прояснением. Местами пройдет небольшой снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха поднимется до -1 градуса.