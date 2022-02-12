В Самарской области 12 февраля 2022 года подхватили коронавирус 3535 человек

В больницы за сутки госпитализировали более 450 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает косить жителей Самарской области. В субботу, 12 февраля 2022 года, в регионе подтвердились 3 535 случаев заражения. Это чуть меньше, чем накануне. Общая заболеваемость достигла 264 538. Информация об этом размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

На больничных койках за минувшие сутки оказался 451 человек. Еще 1 756 жителей губернии уже выздоровели. Они закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 смог 216 221 пациент.

К сожалению, спасти удается не всех. Скончались еще 16 ковид-больных. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали 6 859 смертельных случаев.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация против коронавируса. Первую часть вакцины получили 2 097 003 жителя. Полностью прошли вакцинацию 2 002 718 человек. Коллективный иммунитет в Самарской области сейчас составляет 74,3%.