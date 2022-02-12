Третий сбор «Крыльев Советов» пройдет в Турции с 13 по 25 февраля 2022 года

"КС" предстоит провести заключительный сбор в Турции Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» проведет еще несколько дней в Турции. В воскресенье, 13 февраля 2022 года, там стартует третий, заключительный, сбор команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— У команды запланированы два поединка: 14 февраля — матч с казанским «Рубином», а 19 февраля — матч с подмосковными «Химками», — отметили в «КС».

Сбор в Турции продлится до 25 февраля 2022 года. В этот день «Крылья Советов» вернутся в Россию. В воскресенье, 27 февраля, самарцы сыграют на выезде против «Ростова». Это будет матч 19 тура РПЛ. Он начнется в 15:00 по самарскому времени.