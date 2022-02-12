В Самарской области женщина на Toyota при обгоне устроила ДТП с тремя пострадавшими

Две легковушки столкнулись на "встречке" в Богатовском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 11 февраля 2022 года, на 3,75 км трассы Богатое — Алексеевка — Виловатое — Гвардейцы в Богатовском районе произошло серьезное ДТП. Там примерно в 11:10 столкнулись Toyota Yaris и «Лада Веста». Пострадали три человека.

— 40-летняя женщина на иномарке пошла на обгон. При завершении маневра она врезалась в отечественный автомобиль, который двигался ей навстречу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали три человека: 51-летняя женщина-водитель «Весты» и ее пассажирки 22-х и 12-ти лет. Их госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.