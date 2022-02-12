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Происшествия12 февраля 2022 15:13

В Самаре три отечественные легковушки обгорели на ул. Балаковской

Происшествие обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пожар потушили в течение 10 минут

Пожар потушили в течение 10 минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Советском районе Самары произошло ЧП. На улице Балаковской вспыхнула «четверка». После этого огонь перекинулся еще на две машины.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 19:44. Горел автомобиль ВАЗ-2104. Также были повреждены ВАЗ-2114 и «Лада Приора», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 7 пожарных и 2 спецмашины. Они справились с возгоранием в течение 10 минут. К счастью, в результате случившегося не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

Сотрудники МЧС отмечают, что нередко «транспортные» пожары происходят из-за неисправной электропроводки. Поэтому автомобилистов призывают тщательнее следить за состоянием оборудования и регулярно проверять его исправность.