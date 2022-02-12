Самарцы потребовали отстранить компанию «Кедр-1» от контракта на уборку снега

"Кедр-1" занимается уборкой снега только в Кировском районе Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары потребовали «отправить в отставку» одно из предприятий, которое содержит дороги зимой. Речь идет об ООО «Кедр-1». По мнению горожан, организация не справляется с уборкой и вывозом снега. Они создали петицию и адресовали ее губернатору Дмитрию Азарову и мэру Елене Лапушкиной.

— Ситуация в городе катастрофическая! Каждый день пробки по 7-9 баллов. Дети опаздывают на учебу, а взрослые — на работу. Общественный транспорт ходит плохо. Пассажиры выходят прямо в сугробы, потому что остановки не чищены. Бригады скорой помощи стали чаще опаздывать на вызовы, — негодуют самарцы.

Насколько известно, 10 января 2022 года с компанией «Кедр-1» заключили контракт на уборку снега в Кировском районе Самары. Он рассчитан на полгода. При этом сумма договора, по меркам простых обывателей, космическая — более 231 миллиона рублей. Согласно техзаданию, дорожники должны выходить на улицы города через 15-20 минут после начала сильного снегопада и через 30-40 минут — после начала слабого. Однако на самом деле эти сроки не соблюдаются. Самарцы отмечают, что качество уборки снега не отвечает никаким ГОСТам, тротуары почти не чистят, обработки реагентами тоже практически нет.

Горожане потребовали освободить Самару от снежного плена и отстранить от выполнения контракта компанию «Кедр-1». Петицию подписали уже более 200 жителей.

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