В мэрии рассказали, что мешает быстрой уборке снега в Самаре

Самарцев попросили убирать машины на время чистки снега / Фото: администрация Самары

Самара зимой 2022 года оказалась в снежном плену. Ежедневно от горожан поступают сотни жалоб. В мэрии рассказали, что мешает быстрой и качественной уборке снега. В числе виноватых оказались вирусы и сами жители, а именно автомобилисты.

— В трех подрядных организациях заболел 71 человек. Это механизаторы и водители. Одномоментно их заменить очень сложно. Я говорю это не в оправдание, а для понимания, насколько сложный период сейчас у всех профильных предприятий, — заявил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

Мешают уборке снега и автомобили горожан. Ими заставлены все дворы, обочины дорог, а также площадки возле остановок. Иногда личный транспорт самарцев стоит так плотно, что техника не может сразу полноценно почистить участок. В итоге коммунальщикам приходится уезжать на другой адрес и ждать, пока не освободятся места на прежнем.

Жителей Самары просят перемещать свои машины на время уборки снега и не оставлять их возле контейнерных площадок. Иначе мусоровозы не смогут забрать скопившиеся отходы.

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