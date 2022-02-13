В Самаре таксистка перевела деньги нетрезвой клиентки своему возлюбленному

Увидев забытый телефон, таксистка не смогла побороть искушения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре таксистка украла деньги у нетрезвой клиентки. Девушка в шесть утра решила доехать на попутке из бара на маникюр, и поплатилась за доверчивость.

Почти детективная история приключилась в Промышленном районе. 27-летняя самарчанка до шести утра развлекалась в одном из ресторанов в районе ул.Алма-Атинской и Московского шоссе, а потом решила съездить на маникюр. Для этого она стала ловить попутную машину. В результате на ее призыв откликнулась 31-летняя автоледи. Она довезла девушку до места и даже разрешила поставить телефон на зарядку. Когда машина прибыла на место, клиентка расплатилась с водителем с помощью банковского приложения, перевела ей 250 рублей. И вышла из авто, забыв там телефон. Пропажи она хватилась только через пару часов, когда захотела перевести денег мастеру маникюра и не смогла этого сделать. А чуть позже, обратившись в банк, узнала, что с ее счета пропали 4 тысячи рублей.

Злоумышленницу полицейские обнаружили быстро. Выяснилось, что деньги с карты клиентки были переведены на счет мужчины, его личность моментально установили. Тот объяснил, что деньги ему перевела сожительница. Приметы женщины совпали с описанием таксистки.

- Таксистка не стала отпираться. Она объяснила, что увидев забытый незаблокированный телефон просто не смогла побороть искушения, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. – Телефон она потом выбросила в мусорный контейнер, а деньги потратила на продукты.

Сейчас таксистка уже возместила ущерб. Но ей все равно предъявили обвинение в краже денег с банковского счета.