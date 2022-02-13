На девочку набросились бездомные собаки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против чиновников из-за нападения стаи собак на девочку в Оренбурге. В результате ЧП 13-летняя школьница серьезно пострадала. Ее спасла только толстая зимняя куртка.

Стая из десятка бездомных собак накинулась на девочку на ул.Бебеля, около школы №56, когда та шла в магазин. Школьницу повалили на землю, искусали ей спину, ноги и руки, а куртку изодрали в клочья. В травмпункте матери пострадавшей рассказали, что это уже третье обращение с укусами за сутки из этого района.

Делом заинтересовался Следственный комитет. В региональном ведомстве сообщили, что по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело.

- Дело возбудили по факту халатности должностных лиц управления ЖКХ администрации Оренбурга, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, - пояснили в ведомстве.

Следователи посчитали, что чиновники мэрии не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, и это при том, что в Оренбурге сложилась неблагоприятная обстановка.

- Незаконные и халатные действия должностных лиц повлекли причинение малолетней жительнице Оренбурга телесных повреждений в результате нападения стаи бездомных собак, - прокомментировали в региональном следкоме.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, чтобы дать юридическую оценку действиям чиновников мэрии.