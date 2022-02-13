Мэр Самары проехала по городским улицам после жалоб горожан на уборку снега

В Самаре продолжат убирать улицы

В Самаре продолжают убирать улицы от снега. Качество уборки после жалоб горожан проверила мэр Елена Лапушкина. В администрации отметили, что план работы дворников на ночь с 12 на 13 февраля составили с учетом заявок горожан. Например, много жалоб было на состояние улицы Аэродромная, сюда в ночь пустили автопоезд. о расчистит ьвсе до конца было сложно из-за припаркованных на обочине машин, которые никуда не убирают их владельцы.

Второй день работает техника на улице Стара-Загора. В воскресенье особенно тщательно почистят улицу Ново-Вокзальная на участке до ул. Вольской.

Жаловались жители и на состояние дорог около важных объектов социальной сферы на проспекте Металлургов. Так пациенты рассказали, что не могут попасть в пятую медсанчасть.

В Зубчаниновке в ночь работали 76 единиц техники, порядка 30 дорожных уборщиков. Здесь содержать территорию непросто, ведь расчищать нужно более 100 дорог в частном секторе.

В воскресенье, 13 февраля мэр пообещала проверить уборку дорог в Самарском, Ленинском и Железнодорожном районе. Всего же в ночь по городу работали 276 единиц техники.