По числу тестов на коронавирус Самарская область занимает четвертое место в стране Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки нашли еще 3149 больных коронавирусом. Из них госпитализация потребовалась только 400 пациентам. Такие данные озвучили в региональном оперштабе.

По данным медиков, 688 новых больных обнаружили в Самаре, 456 – в Тольятти, 375 - в Сызрани, 230 в Кинеле. Наибольшее число новых зараженных среди сельских районов на 13 февраля отмечается в Красноярском районе (194 человека), в Похвистневском (119 человек) и в Кошкинском (101 человек) районах.

Всего с начала пандемии на территории региона подтвердили 267687 случаев коронавируса. За сутки в регионе провели 25459 ПЦР-тестов на выявление коронавируса, поэтому показателю Самарская область занимает четвертое место в стране. Всего с начала пандемии сделано уже более 5,6 миллионов тестов на ковид.

За минувшие сутки коронавирус забрал жизни 14 жителей региона. Всего с начала пандемии число жертв ковида в Самарской области составило 6873 человека.