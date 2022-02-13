В МЧС Самарской области прокомментировали обрушение крыши ангара рядом с ТЦ «Мягкофф»

Обрушение крыши ангара у ТЦ "Мягкофф" встревожило горожан. Фото: скрин видео

В ГУ МЧС по Самарской области прокомментировали обрушение крыши ангара рядом с ТЦ «Мягкофф» 13 февраля 2022 года. В ведомстве заверили, что при происшествии никто не пострадал.

Напомним, об обрушении крыши ангара под тяжестью снега стало известно в воскресенье 13 февраля. Видеозаписью зияющей в кровле внушительной дыры в соцсетях поделился очевидец, видео вызвало тревогу горожан. Самарцы переживали, что при обрушении могли пострадать люди.

Однако в МЧС заверили, что ангар используется как сарай, и к, счастью, обошлось без пострадавших.

- В настоящее время это строение не эксплуатируется, - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области. - Рабочих в ангаре нет, никто не пострадал.

По информации владельца ангара ремонтные работы на месте обрушения кровли будут проводиться весной.