Видеоблогер заснял пейзажи с высоты птичьего полета. Фото: скрин видео

Видеоблогер снял марсианский пейзаж на карьере под Самарой 13 февраля 2022 года. Сергей Бобин показал виды Сокского карьера с высоты птичьего полета и выложил видео на своем канале в соцсести.

В видеоролике блогер не только заснял зимние пейзажи заснеженного Сокского карьера, но и разбавил их летними кадрами с того же места. Зрители уже высоко оценили задумку автора не поскупились на похвалу.

- Как будто не на нашей планете снято! – восхищаются самарцы в комментариях.