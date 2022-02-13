В мэрии Самары рассказали, на каких улицах будут чистить снег в ночь на 14 февраля 2022 года

Автомобилистов просят не оставлять машины на обочинах, чтобы они не мешали уборке снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Самары назвали улицы, которые собираются чистить от снега в ночь на 14 февраля 2022 года. Городские власти попросили жителей не оставлять на этих улицах машины, чтобы те не мешали работе техники.

По данным мэрии, в ночь с 13 на 14 февраля вывозить снег на полигон будут с ул. Галактионовской на участке от Ярмарочной до Полевой, на ул. Самарской (от Ульяновской до Полевой), на Молодогвардейской (от Вилоновской до Ульяновской), на ул.Спортивной (от Красноармейской до Урицкого), на ул. Советской Армии от Ново-Садовой до МТЛ «Арена» и на проспекте Ленина от Полевой в сторону Ново-Садовой. Также не стоит оставлять транспорт на ул. Стара-Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова, на Вольской от Калинина до пр.Кирова и на Заводском шоссе от Кабельной в сторону пр.Кирова.