Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 3:37

Самарские подрядчики отметили, что главная проблема при расчистке снега – это оставленные машины

Ночью глава города проверила уборку территории
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Вечером глава города проверила состояние дорог. Фото: городская администрация

Вечером глава города проверила состояние дорог. Фото: городская администрация

В Самаре глава города Елена Лапушкина вечером, 13 февраля, провела выезд. Она проверила работу по уборке снега.

Подрядчики управляющих компаний рассказали, что одной из главных проблем при уборке снег с дворовых территорий являются – оставленные автомобили. Глава города отметила, что на эту ситуацию ГИБДД следует обратить внимание, а также организации обязаны вовремя информировать граждан об уборке. С руководителями провели серьезных разговор.

По итогом объезда выяснили несколько проблемных участков на улицах: Молодогвардейской, Ленинградской, Некрасовской, Чапаевской, Ленинской, Степана Разина, Вилоновской, партизанской, Гагарина и Аэродробной. Жители жалуются на содержание этих территорий.