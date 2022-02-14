Самарские подрядчики отметили, что главная проблема при расчистке снега – это оставленные машины

Вечером глава города проверила состояние дорог. Фото: городская администрация

В Самаре глава города Елена Лапушкина вечером, 13 февраля, провела выезд. Она проверила работу по уборке снега.

Подрядчики управляющих компаний рассказали, что одной из главных проблем при уборке снег с дворовых территорий являются – оставленные автомобили. Глава города отметила, что на эту ситуацию ГИБДД следует обратить внимание, а также организации обязаны вовремя информировать граждан об уборке. С руководителями провели серьезных разговор.

По итогом объезда выяснили несколько проблемных участков на улицах: Молодогвардейской, Ленинградской, Некрасовской, Чапаевской, Ленинской, Степана Разина, Вилоновской, партизанской, Гагарина и Аэродробной. Жители жалуются на содержание этих территорий.