В Самарской области до 1 июля 2022 года закрыли поворот от М-5 к Красному Яру

Проезд для всех видов транспорта закроют на 1040 км федеральной дороги / Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

В Самарской области на полгода перекрыли проезд по одной из федеральный трасс. Схему движения временно скорректировали на участке строительства дороги М-5 «Урал» с 1034 по 1042 км. Причина — проведение работ. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

— Поворот от трассы М-5 к поселку Красный Яр на 1040 км будет недоступен для всех видов транспорта с 12 февраля по 1 июля 2022 года, — отметили в ведомстве.

Автомобилисты смогут воспользоваться другими путями. По-прежнему будут действовать проезды на 1042 + 500 и на 1043 + 500 км. Жителей Самарской области просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.