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Происшествия14 февраля 2022 6:53

Жительница Самары взяла в кредит 1,5 млн рублей и отдала мошеннику

Женщина думала, что общается с сотрудником банка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские сейчас выясняют, куда "ушли" деньги

Полицейские сейчас выясняют, куда "ушли" деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой телефонного мошенника. Ведущий специалист одного из производственных объединений отдала аферисту около 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 57-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то пытается взять на ее имя кредит. Чтобы деньги не перечислили другому человеку, «специалист» посоветовал самарчанке самой оформить заем. Та так и сделала. Кроме того, она перевела все средства на указанный собеседником счет. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют, кто «увел» деньги самарчанки.

Облглавк призывает жителей быть бдительнее и не доверять незнакомцам, которые предлагают взять кредит и перевести деньги на другой счет. Так делают только мошенники.