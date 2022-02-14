Прием детей в первые классы в Самарской области пройдет по-новому с 1 апреля 2022 года

Родители теперь смогут подавать заявления сразу в несколько учебных заведений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области изменили правила приема детей в первый класс. Речь идет о сроках подачи заявлений и количестве предпочтительных учебных заведений. Об этом на заседании профильного комитета рассказала заместитель министра образования и науки региона Елена Пинская.

Если раньше прием в первые классы шел волнами: сначала в лицеи и гимназии, а затем в остальные школы, то теперь старт заявок будет начинаться единовременно — 1 апреля. Кроме того, родители смогут подавать заявления не в одно, а сразу в несколько образовательных учреждений. Процесс зачисления продлится три месяца. Приказы о зачислении обнародуют к началу июля. Также предусмотрен второй этап. С 6 июля организуют прием детей на оставшиеся свободные места.

— С 1 марта 2022 года вступят в силу несколько новшеств, и до 1 марта 2026-го порядок приема меняться не будет. Изменения будут касаться порядка преимущественного приема полнородных и неполнородных братьев и сестер. Также будет уточнен список необходимых документов, — отметила Елена Пинская.

Местные депутаты хотят выступить с инициативой об изменении даты начала приема заявок: не 1 апреля, а с 1 апреля. Это позволит муниципалитетам распределить потоки заявлений.