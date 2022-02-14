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Происшествия14 февраля 2022 7:36

Самарские таможенники нашли в багаже пассажирки шкуру нильского крокодила

Туристку задержали в аэропорту Курумоч
Алена ПРОВКИНА
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Женщина перевозила шкуру крокодила. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Женщина перевозила шкуру крокодила. Фото: пресс-служба Самарской таможни

В Самаре таможенники при проверке багажа нашли в чемодане пассажирки шкуру нильского крокодила. Разрешающих документов женщина при себе не имела.

Подобные товары запрещено ввозить в страну без обязательного таможенного декларирования. Находку обнаружили в «зеленом коридоре» на рейсе Хургада-Самара. Начальник поста отметил, что пока – это самый экзотический случай в практике самарских таможенников. Животное занесено в красную книгу России. Материалы дела переданы в МВД, сообщают в пресс-службе Самарской таможни.

Также отмечают, что в праздничные дни в аэропорту пассажиропоток составил почти 13 тысяч человек. Без нарушений не обошлось.