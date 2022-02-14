В Самаре жители пожаловались на заснеженные козырьки

Жители пожаловались на уборку снега. Фото: "Черный список Самара"

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на заснеженные козырьки подъездов. Отмечают, что крышу почистили, а территорию у двери оставили.

- А козырьки ждут, когда на человека упадет глыба льда! – поделились переживаниями жильцы дома на улице Булкина, 74.

Напомним, что власти продолжают контролировать уборку снега в регионе. Глава Самары Елена Лапушкина вечером, 13 февраля 2022 года, выехала на проверку улиц. Подрядчики отметили, что одной из проблем с расчисткой территорий являются оставленные автомобили. На контроль также взяли уборку снега с кровель и дворов.