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Общество14 февраля 2022 8:07

В Самаре жители пожаловались на заснеженные козырьки

Пользователи переживают за сход снега
Алена ПРОВКИНА
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Жители пожаловались на уборку снега. Фото: "Черный список Самара"

Жители пожаловались на уборку снега. Фото: "Черный список Самара"

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на заснеженные козырьки подъездов. Отмечают, что крышу почистили, а территорию у двери оставили.

- А козырьки ждут, когда на человека упадет глыба льда! – поделились переживаниями жильцы дома на улице Булкина, 74.

Напомним, что власти продолжают контролировать уборку снега в регионе. Глава Самары Елена Лапушкина вечером, 13 февраля 2022 года, выехала на проверку улиц. Подрядчики отметили, что одной из проблем с расчисткой территорий являются оставленные автомобили. На контроль также взяли уборку снега с кровель и дворов.