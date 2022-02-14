В Самарской области восстановят старые детские лагеря

Нескольким детским лагерям Самарской области требуется обновление

В Самарской области восстановят детские лагеря, которые уже морально и физически устарели. Для этого будет создана специальная федеральная программа. Ее инициатор — партия «Единая Россия». Совет Федерации уже поддержал задумку.

По словам сенатора от Самарской области Андрея Кислова, в регионе сейчас работают около 50 детских лагерей. Каждое лето там отдыхают десятки тысяч ребят. При этом путевки многим детям достаются за половину стоимости или бесплатно. Речь идет о воспитанниках детдомов и социально-реабилитационных центров, детях-инвалидах и ребятах, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. В некоторых лагерях уже давно пора провести ремонт.

— За многие годы детские оздоровительные учреждения устарели и сейчас нуждаются в реновации. Поэтому партия «Единая Россия» предложила запустить по все стране специальную госпрограмму. Она позволит повысить качество детского отдыха, сделать его более комфортным и приятным, — отметил Андрей Кислов.

Добавим, поддержку получила и другая инициатива «Единой России». Речь идет о моратории на перепрофилирование детских лагерей. Бывали случаи, когда федеральное правительство выделяло средства на ремонт подобных объектов, а потом их приспосабливали под совершенно другое использование. Власти хотят запретить такую возможность. По мнению Андрея Кислова, данная инициатива позволит защитить детские лагеря от закрытия.