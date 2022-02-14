Самарские сотрудники ГИБДД выявили больше 2 200 нарушений на дорогах в выходные дни

Полицейские провели рейдовые мероприятия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД предоставили статистику после рейдовых мероприятий в выходные дни. Инспекторы выявили больше 2 200 нарушений на автодорогах.

Госавтоинспекция отмечает, что в период с 11 по 13 февраля поймано 49 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Пьяные водители были приоритетом у патрульных служб. Помимо этого, дорожная полиция смогла задержать 157 автомобилистов с незаконной тонировкой. Автолюбителям выписали штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Задерживали не только водителей, но и пешеходов. Среди жителей выявили 181 нарушение. Инспекторы на постоянной основе проводят профилактические рейды, в предвыходные и выходные дни контроль усиливается.