В Самаре умер заслуженный тренер России по гребле Александр Шаталов

Тренер скоропостижно скончался на 68-м году жизни / Фото: министерство спорта Самарской области

В Самаре умер заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, тренер ГАУ СШОР № 6 Александр Шаталов. Он скоропостижно скончался на 68-м году жизни.

— В субботу, 12 февраля 2022 года, в 10:00 вовремя тренировки на лыжах внезапно умер наш любимый отец, дед, брат, дядя и заслуженный тренер России Александр Шаталов, — сообщили в соцсетях родственники.

Представители министерства спорта выразили родным и близким Александра Шаталова соболезнования. Коллеги запомнили тренера как трудолюбивого, увлеченного человека, профессионала своего дела. Он проработал на водно-спортивной базе на реке Самаре в районе Безымянской ТЭЦ почти 50 лет. За это время наставник воспитал многих мастеров спорта, чемпионов СССР и России, а также призеров и участников чемпионатов мира и Европы.

Отпевание Александра Шаталова состоится в понедельник, 14 февраля 2022 года, в 15:00 в храме в честь иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы (ул. Победы, 99б). Попрощаться с тренером можно будет с 18:00 на улице Физкультурной, 102, кв. 28. Похороны состоятся во вторник, 15 февраля, на кладбище «Южное».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Шаталова.