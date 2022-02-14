В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП на М-5 у IKEA в Самаре

Иномарке срезало крышу после сильного удара Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП, которое произошло 13 февраля 2022 года у ИКЕА в Самаре. В 15:00 на 9 км трассы М-5 в Волжском районе столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Toyota Corolla. Легковушке буквально срезало крышу.

— 31-летний водитель Toyota ехал со стороны Новосемейкино в направлении Самары. В пути он врезался в грузовик под управлением мужчины 1973 года рождения, который стоял на правой обочине. В результате столкновения 27-летний пассажир легковушки погиб на месте до прибытия скорой. Водителя госпитализировали с травмой головы, — сообщили в ОГИБДД О МВД России по Волжскому району.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.

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