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Общество14 февраля 2022 9:52

Тариф за перевозку пассажиров в метро хотят увеличить в Самаре до 83 рублей

Сейчас эта сумма составляет чуть более 80 рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Изменение расчетного тарифа не скажется на стоимости проезда

Изменение расчетного тарифа не скажется на стоимости проезда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют изменить тариф на перевозку пассажиров в метро. Эта сумма может возрасти на три с лишним рубля.

— Расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм с января 2022 года будет увеличен с 80 рублей 16 копеек до 83 рублей 31 копейки, — говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Отметим, расчетный тариф — это себестоимость поездки в метро. Его применяют для расчета субсидии, которую ежегодно выделяют перевозчику. Данное повышение никак не скажется на стоимости проезда. Пассажиры по-прежнему будут платить 35 рублей наличкой или 32 рубля — по карте.

По данным мэрии, в 2022 году объем перевезенных пассажиров в метро составит более 10,6 млн человек. Это на 4,3% выше, чем в прошлом году. При расчетном тарифе в 83,31 рубля сумма недополученных доходов метрополитена составит 572,2 млн рублей. На выплату субсидий в бюджете региона предусмотрено 350 млн рублей. То есть дополнительно потребуется около 225,3 млн рублей.

Если документы согласуют и примут, то постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года.