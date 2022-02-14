Тариф за перевозку пассажиров в метро хотят увеличить в Самаре до 83 рублей

Изменение расчетного тарифа не скажется на стоимости проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют изменить тариф на перевозку пассажиров в метро. Эта сумма может возрасти на три с лишним рубля.

— Расчетный тариф на перевозку пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм с января 2022 года будет увеличен с 80 рублей 16 копеек до 83 рублей 31 копейки, — говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Отметим, расчетный тариф — это себестоимость поездки в метро. Его применяют для расчета субсидии, которую ежегодно выделяют перевозчику. Данное повышение никак не скажется на стоимости проезда. Пассажиры по-прежнему будут платить 35 рублей наличкой или 32 рубля — по карте.

По данным мэрии, в 2022 году объем перевезенных пассажиров в метро составит более 10,6 млн человек. Это на 4,3% выше, чем в прошлом году. При расчетном тарифе в 83,31 рубля сумма недополученных доходов метрополитена составит 572,2 млн рублей. На выплату субсидий в бюджете региона предусмотрено 350 млн рублей. То есть дополнительно потребуется около 225,3 млн рублей.

Если документы согласуют и примут, то постановление вступит в силу с 1 марта 2022 года.