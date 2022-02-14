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Общество14 февраля 2022 10:24

Самарская область вошла в топ-10 регионов с самыми «любвеобильными» работодателями

Чаще всего «вакансии с любовью» встречаются в сфере продаж, науки и образования
Алия Хафизова
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Самарские работодатели требуют от соискателей любовь к людям и к делу

Самарские работодатели требуют от соискателей любовь к людям и к делу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область заняла 9 место в топ-10 регионов по доле «вакансий с любовью». Таковы данные исследования платформы для поиска работы hh.ru. Всего за два месяца 2022 года на сайте было открыто 16 тысяч вакансий, содержащих требование любви к чему-либо — это 1,2% от общего числа предложений о работе.

На первом месте среди любовных пожеланий — любовь к людям. Именно оно выдвигается к представителям сферы продаж, административному персоналу и работникам индустрии гостеприимства.

На второй позиции находится любовь к детям. Как правило, это работа в сфере науки, образования, спорта, а также в области красоты.

И замыкает любовный топ — любовь к делу. Чаще всего встретить такую формулировку можно в сферах продаж, медицины и фармацевтики.

Также в список вошли: любовь к себе, деньгам, музыке, жизни, путешествиям и животным. Примечательным фактом стало то, что любовь к собакам в объявлениях встречается в два раза чаще, чем к кошкам.