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Происшествия14 февраля 2022 10:33

Самарец отказался проходить тест на алкогольное опьянение и попал за решетку

Ранее его привлекали к административной ответственности
Алена ПРОВКИНА
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За многочисленные нарушения мужчина попадет в колонию

За многочисленные нарушения мужчина попадет в колонию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре полицейские задержали пьяного водителя. За многочисленные нарушения ПДД ему грозит лишение свободы.

По полученным данным, автоинспекторы задержали нарушителя на Московском шоссе для проверки документов. Оказалось, что мужчина был пьян, но освидетельствование проходить отказался. Ранее его уже дважды привлекали к административной ответственности за подобные нарушения. В прошлый раз судья назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Выводов после наказания водитель не сделал и вновь нарушил закон, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По информации правоохранителей, ранее мужчина был судим за кражи. Собранные материалы достаточны для обвинительного приговора. Теперь нарушителю грозит уголовный срок с лишением свободы на 2 года и 7 месяцев в исправительной колонии особого режима.