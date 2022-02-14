Самарские ученые разработали чудо-технику, которая помогает восстановить обоняние

Техника помогает тем, кто переболел коронавирусом ФОТО: СамГМУ

В Самаре ученые создали VR-очки, предназначенные для диагностики нарушения обоняния и его реабилитации с помощью вдыхания ароматических веществ с применением виртуальной реальности.

Принцип работы основан на активации обонятельного рецептора, реконструкции нейронных связей и улучшения «обонятельной» памяти.

- Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента – узнавать их – пояснила завкафедрой оториноларингологии имени академика РАН И.Б. Солдатова СамГМУ Татьяна Владимировна. – Обонятельные расстройства – частый симптом Covid-19, поэтому пациентов, обращающихся за помощью, стало много.

На сегодняшний день нет готовых решений, обычно им предлагают просто вдыхать ароматические масла дома. Самарские ученые пошли дальше и создали собственную разработку, которая направлена не только на то, чтобы вдыхать аромат, но и на тренировку памяти.

- Главная особенность ReviSmell в том, что в процессе диагностики и реабилитации происходит воздействие на несколько рецепторов одновременно за счет сочетания обонятельной стимуляции и виртуального сценария, - рассказывает руководитель проектов Управления НИР ИИР СамГМУ Артем Мореев.

Данное исследование проводилось с пациентами в клиниках медуниверситета. Ученые отмечают, что внедрение в практическое здравоохранение позволит успешно справиться с обонятельными нарушениями.