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Общество14 февраля 2022 11:58

Чиновники планируют закупить для Самары 50 новых автобусов в 2022 году

Также новые автобусы могут появиться в Тольятти
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Заявка на обновление автобусного парка уже подана

Заявка на обновление автобусного парка уже подана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти региона приняли решение продолжить обновлять автопарк общественного транспорта в 2022 году. Для Самары и Тольятти планируют закупить 159 новых автобусов.

Как сообщили в правительстве Самарской области, в 2022 году планируется приобрести 50 автобусов для Самары и 109 – для Тольятти. Заявка уже подана.

- Обновление общественного транспорта будет проведено в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. На эти цели будут направлены средства, привлеченные регионом из федерального бюджета, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, также в этом году чиновники планируют закупить новые трамваи для Самары. В настоящее время подана заявка на покупку 34 новых составов.