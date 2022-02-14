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Происшествия14 февраля 2022 12:04

В Самарской области бывшая дознавательница предстанет перед судом

Она подделывала документы
Алена ПРОВКИНА
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Бывшая сотрудница предстанет перед судом

Бывшая сотрудница предстанет перед судом

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Похвистнево бывшую сотрудницу полиции обвиняют в фальсификации документов. Возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, известно, что в апреле 2021 года местная жительница подготовила фиктивные протоколы допроса свидетелей, а после приобщила документы к уголовному делу, как доказательства. Бывшая сотрудница полиции помогала в деле незаконной регистрации мужчины в жилом помещении, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Подозреваемая признана виновной. Заключение с утверждением направили в суд. Женщине может грозить колония.