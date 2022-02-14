Появились эскизы планируемого 23-этажного ЖК у парка Металлургов Самаре

На проспекте Юных Пионеров могут появиться три высотки с подземным паркингом / Фото: Донстрой

Стало известно, какие дома планируют построить возле парка Металлургов в Кировском районе Самары. Речь идет об участке площадью почти 12 тысяч кв. м в границах проспекта Юных Пионеров, улицы Советской и переулка Острожского. Компания «Донстрой» представила эскизы будущего высотного ЖК. Они размещены на сайте городской мэрии.

Напомним, ранее застройщик обратился в департамент градостроительства с просьбой дать разрешение на отклонение от предельных параметров строительства. Он хочет сократить число парковочных мест. В проекте «Донстроя» предусмотрено всего лишь 0,3 машино-места на квартиру. Компенсировать это компания хочет с помощью подземного паркинга.

Согласно представленным эскизам, застройщик планирует возвести ЖК на три секции по 23 этажа. Комплекс будет рассчитан на 624 квартиры: 325 однокомнатных, 277 двухкомнатных и 22 трехкомнатных. На территории участка, который предполагается озеленить, предусмотрят 18 парковочных мест. Еще 318 разместят в подземном паркинге.

Проект вынесли на общественный обсуждения. Экспозиция представлена в здании департамента градостроительства. Жители Самары могут внести свои предложения или замечания с 15 по 22 февраля 2022 года. Сами публичные слушания назначены на 26 февраля 2022 года.