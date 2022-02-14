В Самаре суд рассмотрит дело о банкротстве компании, отвечающей за воду в Куйбышевском районе

В суде будут принимать решение о банкротстве предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области рассмотрит дело о банкротстве АО «Водные технологии». Инициатором процесса в отношении предприятия, занимавшегося водоснабжением Куйбышевского района, выступил гарантирующий поставщик электроэнергии АО «Самарагорэнергосбыт».

На рассмотрение в Самару дело передал Арбитражный суд Поволжского округа, расположенный в Казани. Случилось это 8 февраля 2022 года. Сейчас у «Водных технологий» за электроэнергию только перед АО «СамГЭС» задолженность около 19 млн рублей. Согласно открытым данным, это лишь небольшая часть долговой нагрузки компании. По данным системы «Спарк», в отношении нее различными кредиторами открыло около 300 исполнительных производств на сумму свыше 370 млн рублей.

Неплатежи «Водных технологий» за электричество, полученное от «Самарагорэнергосбыт», накоплены с 2018 года. В «СамГЭС» были вынуждены обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Администрацию Самары уже уведомили, что водоснабжающее предприятие Куйбышевского района могут признать банкротом. В «СамГЭС» отмечают, что они неоднократно предлагали руководству АО «Водные технологии» и связанной с нем компанию ООО «Самарские коммунальные системы» урегулировать вопрос оплаты задолженности без судебного иска о банкротстве водоснабжающего предприятия. Но другого решения так и не было принято.