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Спорт14 февраля 2022 14:00

«Крылья Советов» разгромно проиграли «Рубину» в контрольном матче

Самарская команда уступила казанцам со счетом 0:5
Анастасия ФИЛАТОВА
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За всю игру самарцы не забили ни одного мяча

За всю игру самарцы не забили ни одного мяча

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В понедельник, 14 февраля 2022 года, «Крылья Советов» разгромно проиграли «Рубину». Самарская команда в контрольном матче уступила казанцам со счетом 0:5. Встреча прошла в рамках заключительного сбора в Турции. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

Первый мяч самарцы пропустили на 19 минуте. Ворота «Крыльев» распечатал полузащитник Андерс Дрейер. Впоследствии он же забил еще два гола, оформив в итоге хет-трик. На 56 минуте матча отличился центральный полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом. Завершил разгром «Крыльев» гол защитника Георгия Зотова, который ранее выступал за самарскую команду.

Напомним, «КС» предстоит провести на сборе в Турции еще один матч. В субботу, 19 февраля, они сыграют с подмосковными «Химками».