В Самарской области с 1 марта 2022 года увеличат тарифы на проезд в электричке «Ласточка»

Проезд может подорожать

В правительстве Самарской области приняли решение проиндексировать стоимость проезда в скоростном электропоезде «Ласточка». Приказ департамента ценового и тарифного регулирования вступит в законную силу с 1 марта 2022 года.

Согласно документу, предельный тариф на перевозки по Самаре составит 40 рублей по маршрутам Самара — Конструкторская, Самара — Зубчаниновка и Самара — Ягодная. Далее, в пределах первых 10 км, стоимость составит 21 рубль. В дальнейшем за каждый километр пути придется платить по 2,1 рубля.

Размер платы за проезд будет установлен на уровне, предложенным Самарской пригородной пассажирской компанией. Исключения составят только тарифы на проезд детей.