Дмитрий Азаров поручил до 2024 года подключить малые населенные пункты к Интернету

Работы по подключению должны завершить до 1 января 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 февраля 2022 года в правительстве Самарской области обсудили план работы департамента информационных технологий и связи Самарской области на этот год. Губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос о подключении к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона.

Дмитрий Азаров поставил чиновникам задачу ускорить работу и подключить все населенные пункты региона в более сжатые сроки. Программа «Устранение цифрового неравенства 2.0», в реализации которой Самарская область выступила в качестве пилотного региона, рассчитана до 2030 года. Реализация программы позволит обеспечить Интернетом все населенные пункты, где численность населения варьируется от 100 до 500 человек.

- При нашем уровне готовности мы можем, работая опережающими темпами, ускорить решение этой задачи. Нужно завершить эти работы до 1 января 2024 года, – сказал глава Самарской области.

Руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков подготовил отчет по ситуации с подключением на сегодняшний день. В 2021 году к Интернету было подключено 352 социально значимых объекта, общее их количество достигло 1133, среди которых сельские администрации, полицейские участки и фельдшерские пункты. В 2022 году планируется подключить 18 населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек. Еще 12 населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек будут обеспечены Интернетом с участием региональных субсидий.