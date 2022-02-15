Обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств стартовало в Самаре 15 февраля 2022 года

Вот так предлагают преобразить сквер у ДК "Искра" на Красной Глинке / Фото: администрация Самары

Во вторник, 15 февраля 2022 года, в Самаре стартовало общественное обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. В списке — 20 площадок. Каждый житель города может высказать свое мнение.

— С жителями городских районов будут проводиться специальные встречи, где они смогут озвучить свои предложения. Также горожане могут направить замечания по электронном почте или оставить их в пункте на приема письменных обращений, — сообщили в мэрии областной столицы.

Ознакомиться с дизайн-проектами можно по ссылке. Отметим, что после обсуждения их доработают с учетом предложений самарцев.

Заключительным этапом отбора общественных пространств, которые планируется благоустроить в 2023 году, станет рейтинговое голосование. Оно пройдет на платформе 63.gorodsrega.ru. Также отдать свой голос можно будет через портал «Госуслуги» и виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах городской и районных администраций.