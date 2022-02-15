Дмитрий Азаров подписал заявки на строительство 6 новых школ в Самарской области

Заявки на строительство школ отправили в Минпросвещения РФ / Фото: Дмитрий Азаров Фото: Instagram.com

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал заявки на строительство еще шести школ. Накануне, 14 февраля 2022 года, их направили в министерство просвещения РФ. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

— Планируется построить 11 школ. 10 из них — в рамках ГЧП. Четыре заявки уже одобрены для Самарской области. Подписал заявки еще на 6 школ. Впереди — большая работа по защите проектов. Уверен, все получится, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, в 2022 году в Самарской области заработают две школы: одна на 1600 мест в Тольятти, а другая — на 850 мест в Самаре. Кроме того, в регионе планируется открыть несколько детских садов: три здания достроят в этом году, еще два вернут в систему образования и реконструируют. Кроме того, в Самаре начнется возведение детсада на 240 мест. Его разместят в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, Московского шоссе и проспекта Кирова.