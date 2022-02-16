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Происшествия16 февраля 2022 7:25

В Самарской области пьяный сын бросился на мать с топором из-за 1000 рублей

Женщина испугалась родного сына и написала заявление в полицию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Женщина не стала терпеть пьяных выходок родного сына и написала заявление в полицию

Женщина не стала терпеть пьяных выходок родного сына и написала заявление в полицию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть полиции Жигулевска обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что на нее набросился пьяный сын и, угрожая топором, забрал из кошелька 1000 рублей. Мать восприняла угрозу физической расправы реально и, опасаясь за свою жизнь в дальнейшем, обратилась к полицейским.

Полицейские опросили соседей и знакомых буйного гражданина и выяснили его местонахождение. 34-летнего жителя Жигулевска задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось, задержанный неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности. За угрозу убийством и ограбление своей родной матери в отношении него было возбуждено еще два уголовных дела. Теперь агрессору грозит до 4-х лет лишения свободы.