Самарцы поблагодарили сотрудников ДПС, оказавших помощь грузовику

Инспекторы помогли грузовику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители поблагодарили сотрудников госавтоинспекции за оказанную помощь. Большегруз застрял вблизи торгового центра «Аврора».

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области пришло благодарственное письмо от неравнодушного. Человек пожелал остаться неизвестным. Самарец выразил мнение нескольких местных жителей и поблагодарил сотрудников дорожной полиции за оперативную и грамотную помощь. Из-за последствий снегопада, в начале февраля, в районе ТЦ «Аврора» застрял грузовик, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инспекторы не только помогли грузовому автомобилю, но и обезопасили дорожный ряд от аварий. Сотрудники ответили, что помощь нужно оказать в любом случае, даже если человек не является полицейским.