В Самарской области «Приора» наехала на сугроб и опрокинулась

Легковушка перевернулась на крышу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В 13:40 на 3 км трассы Самара — Бугуруслан LADA Priora на скорости въехала в снежный вал и перевернулась на крышу.

— 58-летний мужчина не справился с рулевым управлением и выехал на правую обочину. После этого он врезался в сугроб, в результате чего автомобиль опрокинулся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Не обошлось без пострадавших. Травму получила 31-летняя женщина-пассажир. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.