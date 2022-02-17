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Происшествия17 февраля 2022 7:51

В Самарской области «Приора» наехала на сугроб и опрокинулась

Автомобилист не справился с управлением
Алия Хафизова
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Легковушка перевернулась на крышу

Легковушка перевернулась на крышу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 16 февраля 2022 года, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП. В 13:40 на 3 км трассы Самара — Бугуруслан LADA Priora на скорости въехала в снежный вал и перевернулась на крышу.

— 58-летний мужчина не справился с рулевым управлением и выехал на правую обочину. После этого он врезался в сугроб, в результате чего автомобиль опрокинулся, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Не обошлось без пострадавших. Травму получила 31-летняя женщина-пассажир. Она была госпитализирована в медицинское учреждение. Полиция продолжает разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.