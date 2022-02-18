Волонтеры «МГЕР» передали юным пациентам самарской больницы Ивановой подарки

Члены "Молодой гвардии" регулярно оказывают помощь детям с онкологией

В Самаре волонтеры передали подарки для юных пациентов онкологического отделения больницы им. Н.Н. Ивановой. Активисты «Молодой гвардии Единой России» привезли детям настольные игры, пазлы, школьные принадлежности и игрушки.

— Здоровье — самая большая ценность. Мы призываем больше внимания уделять профилактике онкозаболеваний, своевременной диагностике, регулярно проходить медосмотры и придерживаться здорового образа жизни, — сказал и.о. руководителя штаба МГЕР по Самарской области Антон Родионов.

Волонтеры поблагодарили врачей больницы Ивановой за работу в непростых условиях и за ежедневную заботу о пациентах. Также они напомнили, что всегда готовы прийти на помощь медикам и тем, кто борется с раковыми заболеваниями.

Добавим, что посещения в лечебном учреждении сейчас ограничены, поэтому подарки активисты передали врачам. Дети получат их после специальной обработки.