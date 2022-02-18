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Общество18 февраля 2022 17:36

В Самарской области в 2021 году из аварийного жилья переселены более 5,5 тысяч жителей

Губернатор Самарской области провел совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья
Валерий СОКОЛОВ
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Самарская область по итогам 2021 года показала лучший результат в ПФО по вводу жилья

Самарская область по итогам 2021 года показала лучший результат в ПФО по вводу жилья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 февраля 2022 года в правительстве Самарской области состоялось совещание с руководителями профильных министерств и главами муниципальных районов. Чиновники обсудили ход работы по переселению граждан из аварийного жилья. В прошлом году в регионе из аварийного жилья были переселены более 5,5 тысяч жителей. Вместе с тем, не расселенными в рамках программы прошлых лет остаются 96 семей.

- Необходимо настроить четкое взаимодействие с застройщиками, чтобы как можно скорее решить вопросы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Несмотря на 28%-ый прирост по вводу жилья в прошлом году, сохраняется значительный спрос на квадратные метры. Застройщикам должны быть известны наши планы не только на текущий год, но и на перспективу, - поставил задачу министерству строительства региона губернатор.

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин сообщил, что в 2022 году из аварийного жилья планируется переселить порядка 3,5 тысяч человек, в том числе тех 96, которые не были расселены в прошлом году.