В Самарской области планируют улучшить содержание диких животных

В области улучшают условия дикой фауны. Фото: департамент охоты и рыболовства Самарской области

В Самарской области планируют сохранить охотничьи ресурсы и улучшить содержание диких животных. Проводят мероприятия по изготовлению биотехнических сооружений.

Сооружения помогают улучшить условия дикой фауны. В области также выстраивают специальные кормохранилища и вольеры. Отмечают, что всего в 2022 году проведут работы по строительству, содержанию и ремонту 228 объектов, сообщили в департаменте охоты и рыболовства Самарской области.

На данный момент в ГБУ СО «Волжское ГООХ» проводят строительство и установка сооружений в соответствии с государственным заданием.