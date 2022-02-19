В Самарской области из-за аварии на М-5 пассажир получил травму головы

Пострадал пассажир отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызранском районе Самарской области столкнулись два автомобиля. Из-за ДТП на автодороге М-5 «Урал» пострадал пассажир.

По полученным данным, днем, 18 февраля 2022 года. Молодой 24-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» выезжал на главную дорогу и не уступил отечественной легковушке. Из-за этого машина «ВАЗ 21101», ехавшая в сторону Самары, столкнулась с иномаркой. В результате столкновения пострадал 41-летний пассажир отечественного автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Медики назначили пострадавшему амбулаторное лечение. Сотрудники полиции устанавливают причины происшествия.