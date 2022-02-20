В Самаре около ворот храма на Солнечной перевернулся дорогой "Лексус"

В Самаре на Солнечной перевернулся "Лексус"

В Самаре около ворот храма Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна на ул. Солнечной перевернулся дорогой "Лексус". Автомобиль завалился на бок. Как рассказывают очевидцы, скорее всего, из-за плохой дороги в этом районе. Машина могла вылететь из колеи, а водитель не справился с управлением.

В ГУ МВД РФ по Самарской области пояснили, что водитель во время движения не справился с управлением, машина перевернулась. Но в ДТП никто не пострадал.

Как рассказали очевидцы, перевернувшийся автомобиль находится на этом месте с самого утра. Видимо, за ним должен приехать эвакуатор. Пока в точных причинах происшествия разбирается полиция.