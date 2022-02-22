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Общество22 февраля 2022 16:15

Больше 16 тысяч самарцев открыли больничный дистанционно

Это помогает снизить нагрузку на поликлиники
Алена ПРОВКИНА
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Самарцы могут открыть больничный дистанционно

Самарцы могут открыть больничный дистанционно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре больше 16 тысяч местных жителей подали заявление на открытие больничного листа дистанционно. Это помогает минимизировать риск распространения инфекции.

Из-за роста зараженных коронавирусной инфекцией больницы и поликлиники перегружены. Открытие и закрытие больничного листа помогает разгрузить медучреждения. С февраля введен новый порядок получения больничных: пациенты с легкой формой ОРВИ могут не посещать отделения и уйти на самоизоляцию.

Если через 7 дней пациент, ушедший на больничный, чувствует себя лучше, то он может самостоятельно оформить заявку по закрытию. Для этого необходимо позвонить по номеру - 122 или в регистратуру поликлиники.