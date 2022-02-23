В Сызрани погас Вечный огонь

Огонь погас случайно Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях встревоженные жители Сызрани поделились фотографиями неработающего Вечного огня. В аварийной службе сообщили, что ситуация не аварийная – огонь просто погас.

- Огонь на мемориале просто погас. Такое случается, но крайне редко. В скором времени ситуация будет исправлена, - сообщили представители АО «Сызраньгаз».

Однако сырзанцы недоумевают сложившейся ситуации. По их словам Вечный огонь не может погаснуть ни при каких обстоятельствах.

Это не единичный случай в Самарской области. Так, несколько лет назад самарцы обратили внимание, что в Парке Победы не горит Вечный огонь. Однако это не случайность – огонь гасят, когда не проводятся памятные мероприятия, так как отсутствует возможность постоянной газификации в парке.