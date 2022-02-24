В Тольятти сотрудники дорожной полиции за сутки оштрафовали 41 водителя за тонированные стекла

За сутки инспекторы остановили 41 водителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники дорожной полиции провели рейд 22 февраля 2022 года. Инспекторы остановили 41 водителя с тонированными стеклами.

По полученным данным, автолюбителей привлекли к административной ответственности. Подобные мероприятия сотрудники ГИБДД проводят на постоянной основе. С помощью рейдов инспекторы выявляют нарушителей. Граждане, нарушившие правило повторно, могут оказаться под арестом на 15 суток.

Госавтоинспекция напомнила жителям, что тонировка стекол значительно ухудшает видимость, что может создать аварийную ситуацию на дороге. Штраф за первое нарушение – 500 рублей, отмечают в ГИБДД Тольятти.